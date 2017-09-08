〈中部〉汪星人警犬隊 LOGO將由市民票選

2017-09-08

〔記者許國楨／台中報導〕為因應即將舉辦的各項國際大型活動，台中市警局決定成立針對緝毒與偵爆維安的警犬隊，目前已遴選四隻英文名字開頭字母為「Ｔ、Ｃ、Ｐ、Ｂ」的警犬密集訓練中，預計明年花博登場執勤，昨天同時公佈LOGO隊徽，將由市民票選產生。

台中市即將舉辦世界花卉博覽會及東亞青年運動會，市警局長陳嘉昌規劃成立一支反恐偵爆及打擊毒品的警犬隊，日前特派遣四名保大特勤中隊隊員前往新北市警犬隊進行密集緝毒與偵爆領犬訓練，期間剛好遇到世大運等國際大型活動，藉此觀摩警犬如何在惡劣環境下執行勤務過程。

但對於這些一竅不通的隊員來說，從接觸到四隻快一歲狗狗那天起，狗狗橫衝直撞、不會乖乖回籠子，以及食物動力不足，這些看似簡單的基礎訓練讓隊員們傷透腦筋。

尤其氣味搜尋是緝毒及偵察爆裂物最重要的任務，在新北市警犬隊敦聘的港籍警犬訓練師林偉斌指導下，以找到火藥及毒品為訓練目標，採用動物心理學及食物引導法雙管齊下，現在犬隻已能達到初步嗅覺與基本服從。

中市警犬隊由四隻拉布拉多犬組成，分別取名Tiny、Candy、Pinky、Bobby，取英文名字開頭字母組成「TCPB」，與中市警局英文縮寫相同，同時已設計多種不同類型的警犬隊LOGO，將由市民票選產生。