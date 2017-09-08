〈中部〉分里案協商無共識 市府主動撤案

2017-09-08

市府：維護府會和諧

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府「里編組及調整作業內容案」多次闖關失敗，卻在市議會召開程序委員會前夕，出人意表主動撤案，議會朝野均樂觀其成。市府七日說，雖然分里案已獲多數議員、里長支持，但部分議員仍有異議，為維護府會和諧主動撤案。

市議會訂於十八日至廿七日召開本屆第十次臨時會，原訂審查台中世界花卉博覽會預算調整案、里編組及調整作業內容及去年總決算案，市府議案已送至議會，八日召開程序委員會確認議程。

民政局指出，「里編組及調整作業內容案」規劃將人數超過四千人的大里切割為小里，透過平均里民的方式，改善里長長期勞逸不均的狀況。

儘管分里有其制度上的必要性，然而部分國民黨議員卻憂心衝擊基層樁腳及選情布局，今年七月第五次定期會最後一天議程，為擋下法案不惜強佔主席台，甚至爆發嚴重衝突，導致草草散會。

熟悉議事運作人士指出，這次市府再度送案，雖然已獲得多數黨團與里長支持，但國民黨團磨刀霍霍，準備再「大展身手」，市府有鑑於過去國民黨團屢次杯葛吃盡苦頭，協請議長林士昌主持黨團協商，不過仍無法達成共識，因此主動撤回提案。

將在第六次定期會提案

據市府規劃，雖然分里案未能在這次臨時會中審議，但仍會在緊接著召開的第六次定期會提案，盼能以時間換取協商空間。議長林士昌表示，市府主動撤案，是基於府會和諧，雙方各退一步，避免浪費資源。國民黨團書記長李中、超黨派聯盟召集人陳成添則表示，他們一貫主張有共識的部分先審，其餘暫不處理，否則只會耗費資源。

民進黨團總召何文海表示，市府基於府會和諧而撤案，希望藉此向國民黨釋出善意。他並強調，建設不分藍綠，每位議員都背負著市民的期待，希望今後府會之間對於不同意見能回歸理性探討。