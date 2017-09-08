〈中部〉魏明谷變「兔寶寶」 網路直播賣秋節禮

2017-09-08

與議員做愛心 幫身障團體促銷

〔記者張聰秋／彰化報導〕 中秋節快到了，為了幫身心障礙機構與團體促銷月餅禮盒，彰化縣長魏明谷與其妻劉慧如，偕同彰化縣議員尤瑞春、賴岸璋、賴清美、林世賢、黃玉芬、劉惠娟等人，昨天一起「裝可愛」，每個人都戴上俏皮又可愛的兔寶寶髮箍，直接進入彰化縣政府公益頻道攝影棚錄影，他們學起時下最夯的網路直播賣東西，替縣內八家身心障礙團體、機構，以網路直播方式拓展商機。

魏明谷表示，縣政府為了照顧彰化縣八大的身心障礙團體，每一年都向這些團體購買二千份的中秋禮品，這次用直播方式，呈現八個單位生產的產品像是月餅、酥餅、泡菜、鳳梨酥和手工餅乾等，這些都是身心障礙朋友經過訓練後，跟一般人一樣自食其力製作的，縣府除了拋磚引玉，也呼籲所有機關、公司行號或個人，在中秋佳節送禮的時候，優先購買他們生產的產品，讓這些身心障礙者能夠自食其力也感受到社會的愛心。

此次縣府帶頭購買二千份中秋禮盒，並印製二千本中秋禮盒專刊，經由現場直播促銷，賣出四六四四盒，所得一七五萬二八七七元。

販售產品在「彰化i幸福秋禮聯盟」Facebook粉絲團都有，分別來自喜樂愛加倍工場、慈恩庇護農場、慈生仁愛院、喜樂保育院、聖母聖心啟智中心、慈愛教養院、康復之友協會、肯納兒烘培坊，有鳳梨酥、咖啡、金瓜酥、月餅、泡菜、茶葉、手工皂等等。