〈中部〉國姓嗆擋疏浚砂石車 仁愛批違法

2017-09-08

行駛平面道路引爆衝突

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉公所、居民反對仁愛鄉野溪疏浚的砂石車行駛鄉內平面道路，雙方衝突擴大，國姓鄉長丘埔生重申砂石車應行駛北港溪河床便道，鄉民更揚言今天一早封路抗議，不排除以肉身擋車；仁愛鄉長江子信則批丘埔生帶頭違法，對不理性封路，絕對報警法辦。

仁愛鄉公所辦理互助村黃肉溪及新生村黃肉溪中段野溪疏浚工程，本月四日起展開砂石清運作業，因縣府開闢的北港溪河床砂石車便道於六月梅雨毀損，仍在趕工修復，預計今年十二月才能完工，砂石外運必須行經國姓鄉台廿一線、投一三三線平面道路，影響國姓鄉北港、長流、石門、大旗、國姓、柑林等六村交通安全及生活品質。

國姓鄉長丘埔生前天已召開記者會，要求仁愛公所待砂石便道完工再清運，但仁愛鄉長江子信則強調有年底前完工壓力，且已支付國姓公所道路回饋金，野溪整治對下游國姓鄉親有幫助，水資源也供國姓鄉親使用。

國姓鄉親今天將封路抗議

國姓公所昨與民眾再次開會，丘埔生重申，國姓鄉親不反對仁愛鄉疏浚，但堅持砂石車應行駛河床便道，避免與民爭道，公所自一○二年起就沒有收取仁愛公所回饋金之紀錄，今年仁愛公所雖有來函欲提撥近十八萬元回饋金，但已嚴正拒絕。由於砂石車照常行駛，鄉親決定今天上午九時發動封路抗議，並揚言以肉身阻擋砂石車行駛，雙方衝突恐一觸即發。

仁愛鄉長江子信也回應，丘鄉長是地方父母官，應依法行政解決，不是製造問題，更帶頭違法，對不理性封路，絕對報警法辦。

縣府願出面協調化解歧見

對於國姓、仁愛鄉長互槓，副縣長陳正昇表示，縣府已加緊修復砂石便道，但正值汛期，便道又長達十八公里，天候因素實非人力克服，建議雙方心平氣和坐下來好好談，縣府也願意出面協調，化解歧見，才是鄉親之福。