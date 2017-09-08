〈中部〉埤塘變生態池 挖出疑似百年排水管

2017-09-08

白杞社區新亮點 地主導覽解說

〔記者曾迺強／竹崎報導〕嘉義縣竹崎鄉白杞社區向行政院農委會申請「農村再生計畫」經費，將一座日治時期留下來的百年埤塘，改造成生態觀光池，設置環湖步道、景觀植栽、座椅等公共設施，完工開放近三個多月以來，吸引外地遊客，有導遊證照的地主羅水利平日除協助維護環境，也為遊客介紹生態池之美，下月將再飼養一對黑天鵝，增加觀光亮點。

羅水利說，生態池在嘉一二八線白杞段旁，日治時期當地種水稻，埤塘肩負灌溉重任，日治結束以後，改種檳榔、香蕉樹等，埤塘改養吳郭魚、大頭鰱等魚種，每到年節，山區居民常來此買魚，去年他接受社區建議，捐地發展觀光。

埤塘在改造前，因年代久遠，灌溉水路荒廢，淪為養魚處所，社區與地主協調後，今年初社區獲農委會水土保持局農村再生計畫六百五十萬元經費奧援，將○．三公頃的埤塘改造開闢新的灌溉水路，以澆灌周邊果樹，新增木棧環湖步道，保留既有樟樹，並增設四組竹製座椅，讓遊客能在樹下乘涼。

千尾錦鯉優游 綠頭鴨豐富生態

同時，移植多株桂花等季節性植栽種在池邊，營造四季變化特色，池中養殖一千尾錦鯉、四千尾俗稱「紅尼羅」的紅色吳郭魚，池邊新設人工石砌邊坡不除草，讓生態池貼近自然環境。

整修期間，施工廠商從埤塘舊水路挖出一段長約五公尺、外徑約一公尺的石製排水管。羅水利說，排水管應是日治時期遺留下來的排水設施，目前放在池邊展示，正請鄉公所協助鑑定，驗明正身後，將立牌解說。

白杞村長林慶勳說，生態池中央搭建可遮風避雨的棚寮，竹崎鄉桃源村長林懷儒送養一對綠頭鴨，下月將再引進一對黑天鵝，豐富池中生態。