〈中部〉使用公園付保證金６萬 里長轟搶錢

2017-09-08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕借用公園、園道或綠地，今年七月修正自治條例後一律要付保證金六萬元及使用規費五千至五萬元，首當其衝為里長即將舉辦的中秋晚會；而連非營利活動等全都要先付錢，昨天北屯區務會報許多里長憤憤不平、砲轟市府「鴨霸」、「搶錢」，強調公園為民所有，舉辦非營利活動竟要付錢，揚言政府別來政令宣導，不然就要封路舉行。

台中市公園及行道樹管理自治條例原定借用園地、綠道或公園，應付保證金六萬元，並依面積支付使用規費約五千至五萬元，不過但書為市府所屬機關申請使用，不收取保證金、使用規費及水電費；其它政府機關申請使用，如屬公益使用者不收取規費，但今年七月六日刪掉此但書，一律得付費。

廍子里長董銘成強調該里在廍子公園舉辦元宵晚會等活動，自籌、募款與民同樂，公益且不收錢、不營利，還幫政府政令宣導，政府還反過來收錢，根本是「搶錢！」更何況里環保志工還認養公園打掃。

軍功里長黃銘河將在軍功公園舉辦中秋晚會，去年近千人參加非常熱鬧，他說，公園是重劃區保留公共設施用地，為民所用，里辦活動非營利，現在要收錢，就叫市府當場來收供大家見證。

建設局：正研擬里辦公益性活動免收費辦法

建設局公園管理科長張以欣表示，該條例是以使用者付費為原則下修改，台中市有五百二十二座公園，正研擬里辦公益性活動有承攬該公園環境清潔，則免收保證金、規費。