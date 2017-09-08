〈中部〉精武路地下道施工封閉 五線公車改道

2017-09-08

〔記者陳建志、黃鐘山／台中報導〕交通部鐵路改建工程局中部工程處（簡稱鐵工局中工處）將從本月九日起封閉精武路地下道施工，因該處是太平區民眾前往市區的重要道路，不過工期將近九個月，更有五線公車需改道，民眾抱怨不清楚改道訊息，立委何欣純六日晚間邀集相關單位召開說明會，民眾盼工期縮短，也擔憂公車繞路里程增加，浪費時間還多扣錢。

東區精武路地下道九日凌晨將封路進行填平工程，工期長達二六二天，因這裡是太平銜接東區前往市區的重要聯絡道，不但汽機車需改道，原行經太平的41路、81路、142路、163路、202路等五線公車也將配合改道，對交通造成重大衝擊。

太平說明會 9個月工期衝擊民眾、商家

因不少民眾反映不清楚改道消息，立委何欣純六日晚間邀集鐵工局中工處、市府交通局、水利局等單位召開說明會，民眾抱怨施工期間太長，並擔心公車改道繞路多出來的里程，會超出原本十公里免費的路程；還有民眾提醒，目前懸掛的改道指示牌，夜間並無反光功能，擔憂晚上失去引導功能。

市議員鄭功進昨天也說，精武路地下道尖峰時刻，每小時有超過一千輛車次的車流量，雖有十甲路、力行路、自由路及興進路等替代道路，但若施工封閉過久，將造成用路人不便，更嚴重影響附近商家做生意。東南里長王瑞發希望水利局與鐵工局中工處再協調縮短工期。

鐵工局中工處公關張伸嘉表示，精武路地下道填平，鐵工局施工部分約一百六十二天，另外一百天將由水利局一併進行旱溪引流和精武路雨水下水道工程，才會讓工期拉長，將會儘量縮短工期，降低對民眾的影響。

車程最多增加10分鐘 交通局保證不會多扣錢

交通局長王義川表示，配合施工共有81路、41路、142路、163路、202路公車改道，其中81路變動較小，另外四線將從太平中山路改走旱溪東路接自由路再往北走進化路回原路線，預估將增加五到十分鐘車程，至於民眾擔心的票價問題，因驗票機已設定好，保證多出來的路程不會因此多扣錢，請民眾放心。