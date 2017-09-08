〈中部〉配合竹山高中放學 竹山草嶺線公車改時間

2017-09-08

員林客運 順應民意

〔記者謝介裕／竹山報導〕南投縣竹山鎮桶頭里民注意了﹗員林客運竹山站決定順應民意，自本月二十日起配合國立竹山高中（簡稱竹高）學生下課時間，將竹山往雲林縣草嶺路線的公車發車時間，由原先每天下午五時十分，更改為五時二十分，以利學生搭車返家，免除家長跨區至瑞竹招呼站接孩子放學之苦。

桶頭里是竹山鎮最南邊聚落，也是南投、雲林二縣交界的分水嶺，員林客運公車是唯一的大眾運輸工具，雖然竹山與雲林縣草嶺路線往返班次，每天有十二個班次之多，但因公車發車時間，未能與高中學生下課時間配合，以致民怨四起。

桶頭社區民眾初估，須搭乘該路線到竹高就學的學生人數約二十位，家長們聯名向鎮民代表陳錫錋、蔡易呈、縣議員蔡宜助及立委許淑華等各級民代陳情，表示學生在下午五時下課，徒步抵達車站時，多半趕不上下午五時十分途經桶頭的草嶺路線公車，只好被迫搭乘下午五時二十分往山坪頂路線的公車，並在距離桶頭社區最近約一點五公里的瑞竹招呼站下車，等待家人來接或自己徒步返家，非常不便，加上山區人煙稀少，對學生安全也潛藏危險性，希望客運公司能調整延後十分鐘發車。

20日起 延後10分鐘

員林客運竹山站主任王勝億說，竹山與草嶺路線的公車時刻表，至少已十年未調整，若非民眾陳情，該公司也的確不知，發車時間與學生下課時間雖然只差十分鐘，但對學生及家長的影響如此深遠，如今既已知情，也樂於配合學生下課時間發車，二十日起改時間。