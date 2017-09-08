〈中部〉車庫改造排練場 萍蓬草苦撐「彰化味」

2017-09-08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕在彰化伸港鄉間扎根的萍蓬草兒童劇團，排練場則是由車庫改造，幾度都差點撐不下去想要解散，但團長郭月媚就是覺得「不甘心養不起劇團」，硬著頭皮苦撐這個有著「彰化味」的劇團！

郭月媚在學生時期曾加入話劇社，也曾在台中文化中心附屬的台中兒童劇團擔任幕後人員，心中一直都有劇團的夢想，但踏出創立劇團的第一步，卻是因為弟弟的意外過世。她說，弟弟過世半年，她還走不出來悲痛，後來覺得戲劇有療癒的能量，決定在九十二年間創立劇團，為走不出來的悲傷找到情緒的出口。

只是劇團經營真是步步艱辛，好不容易才招募演員，進行訓練，團員又紛紛離去，曾經一度找志工來演出，為每個人量身打造角色劇本，前五年的排練場在各地流浪，從學校操場到公園，最後只好改造自家的車庫來充當。

剛開始為了生存，只要有演出機會都儘量接，「只求有演出的機會」、「只求被看見」，但力求每年都有推出原創劇本的兒童劇，終於有機會在員林演藝廳推出售票公演。

「沒有華麗的布置，也沒有絢麗的燈光」郭月媚說，劇團從道具到服裝，往往都要靠自己設計製作，確實就像團名「萍蓬草」一樣，面臨惡劣環境還能夠生存一樣，堅持每年都要推出原創，追求屬於在地小劇團的「彰化味」。