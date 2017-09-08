〈中部〉改編王拓創作 萍蓬草打造台味兒童劇

2017-09-08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不必再看改編西方故事的兒童劇！彰化縣在地的萍蓬草兒童劇團，今年改編鄉土文學作家王拓的兒童文學創作《小豆子歷險記》與《咕咕精與小老頭》，打造百分之百原創的台灣味兒童劇。

明在彰化生活美學館首演

萍蓬草兒童劇團的團長郭月媚表示，前文建會主委王拓是鄉土文學作家，曾因美麗島事件入獄，這兩部是王拓創作生涯當中僅見的兒童文學，王拓過世之後，彰化縣文化局曾舉辦王拓展覽，她才知道王拓曾寫過兒童文學，內容一讀就讓人入迷，決定以此改編劇本，並幸運地以地方小劇團入選文化部「文學跨界劇場徵選」，也將於九日在彰化生活美學館首演。

以基隆八斗子漁村為背景

郭月媚指出，這次由南郭國小的老師協助改編王拓兩部文學作品的兒童劇《咕咕精與小老頭》、《小豆子歷險記》，每劇各五十分鐘，都是以王拓兒時成長的基隆八斗子漁村為背景。

彰化縣文化局長陳文彬，曾當過王拓的國會助理，他表示，王拓入獄時，因為抱著對兒女的虧欠，在獄中為自己的孩子寫下兒童文學作品，用著說故事的心情來寫，所以文筆跟王拓常見的批判寫實文風大不相同。

感受創作精神 拜訪王拓的兒子

郭月媚指出，這齣兒童劇也曾進行文學之旅，到基隆拜訪王拓的兒子王醒之，也要王拓出生地感受創作精神，也透過小演員徵選，加入四位小演員加入演出，在音樂部分由鹿港音樂作曲者許惠鈞跨刀創作，希望呈現最有在地味的演出。

「就是堅持原創劇本！」郭月媚表示，該劇團在六年前首次改編彰化縣籍已故作家陳恆嘉作品「仙草冰」，這次選擇的是王拓作品，既然是台灣兒童劇團，就有原創精神，打造台灣元素的台灣兒童劇。

導演出身的陳文彬也強調，讓台灣兒童文學被看見，這是很重要的事，在地劇團透過改編表演，讓兒童進入文學，也非常有意義。

《咕咕精與小老頭》、《小豆子歷險記》兒童劇，將於九日下午二點半到四點半，在彰化生活美學館B2實驗劇場首演，免費入場。

「小豆子歷險記」描述的是一位叫作王立的小男孩，外號叫「小豆子」，因為躲雨先後經歷的冒險歷程；「咕咕精」則是「小豆子」好友的綽號，在基隆八斗子漁村長大的小朋友，童年聚在一起就是在「賽咕咕」，也就是寄居蟹爬行比賽，「咕咕精」就是因為很會賽咕咕，所以被取了「咕咕精」外號，小老頭則是「咕咕精」所養的狗。