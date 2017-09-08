〈中部〉樂當一日店長 8旬獨老學沖咖啡

2017-09-08

〔記者詹士弘／雲林報導〕開學後、中秋前，雲林縣慈善活動陸續登場，華山基金會與鴻豆咖啡王國攜手合作，為獨老圓一個當咖啡店長的夢；長城同濟會連續七年辦理「同濟援手送愛心．學童歡喜迎開學」活動，幫助弱勢學童購買文具，「斗六人文社交圈」將為千名弱勢民眾舉辦中秋節聯歡晚會。

靠回收維生、八十歲的「阿文」爺爺，廿幾年前才開始喝咖啡，他特別喜歡吃糖，喝的都是三合一咖啡 ，也鍾情咖啡這個味道，雖然年紀很大，但他還是有夢，希望有機會開間咖啡廳，能沖泡咖啡給朋友或自己喝，昨天阿公終於圓夢了，到鴻豆咖啡王國擔任一日店長，親手沖泡咖啡、還獲得服務老朋友的機會。

鴻豆咖啡王國也捐五百盒自製的咖啡酥禮盒給華山基金會，轉作弱勢老人的中秋節禮品。

長城同濟會拋磚引玉，七年前開始幫助弱勢學童買文具，目前雲林縣斗南、虎尾及西螺的同濟會陸續跟進辦理，獲幫忙的弱勢兒童更多了；昨天來自斗六、莿桐、古坑、林內等一百廿六名弱勢家庭學童，前往雲院書城挑選文具、書籍，小朋友挑選鉛筆、橡皮擦、彩色筆及童書等文具，個個好開心。

活動中同濟會還致贈「同濟公仔」給志工李太太，感謝她從「同濟援手送愛心．學童歡喜迎開學」第一年活動開始，每個月捐贈五百元作贈書基金，七年來始終如一。

「斗六人文社交圈」為了讓弱勢民眾也能歡度中秋佳節，廿三日將在斗六南聖宮辦中秋晚會活動，由「熱情活力義廚團」動員卅至四十名廚師負責料理，由於肉不易烤熟，為了衛生及減少烤肉後一次性垃圾太多問題，今年活動將不烤肉、改採歐式自助餐。