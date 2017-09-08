〈中部〉太平雲梯開張倒數 停車場還沒蓋

2017-09-08

趕11月底前完工 縣府已規劃臨停地點

〔記者曾迺強／梅山報導〕全國最長單跨景觀吊橋嘉義縣「太平雲梯」，將於九月廿三日營運，梅山鄉中學路的梅山國中舊校地預定改建為停車場，距雲梯營運日逼近，停車場用地迄今靜悄悄，沒有動工跡象，引起地方關切，憂心屆時大批遊客、車輛湧入，沒車位可停，勢必造成街區交通大亂。

嘉義縣文化觀光局秘書于秉儀回應，縣府建設處正拓寬梅山國中舊校地前的中學路，原定九月廿日路面工程完成後，由該局接手施作停車場，已將施作時程提前一週，重機具最慢九月十六日進場整地，停車場趕在十一月底前做好；梅山公園停車場對面公有地（原九九大賣場），規劃為梅山文薈中心暨轉運站，將儘速整平作為臨時停車場，可容納二十輛大客車。

梅山鄉民代表鍾志成說，最近接獲許多鄉親詢問，雲梯營運日在即，停車場竟然還未動工，擔心屆時遊客不知哪裡可停車，把車子違停在狹窄的街道，恐讓街區交通打結，呼籲縣府及早規劃或公告替代方案，避免營運後接駁車亂成一團。

梅山鄉民憂交通 縣府開放5處路邊停車

嘉義縣建設處道路管理科長李紘宇說，小客車將引導至環南路、靠近梅山公園的中山路、梅山天主堂北側太平路兩側、社教路、新興路共五處路邊停車，預估可停五百輛小客車，並協調嘉縣公車處在適當節點安排中巴接駁，同時增設指示牌指引；太平雲梯遊客中心停車場可容納七十三輛機車、一百廿七輛小客車，山上與山下的停車位可供雲梯每日最多二千一百名預約遊客使用。

嘉義縣政府已公告，太平雲梯營運後，梅山街區至太平村的縣道一六二甲線共十三公里路段，禁行甲類大客車；阿里山國家風景區管理處規劃，十五人以上團體遊客須提前至「太平雲梯購票系統」預約購票，在梅山市區搭乘接駁車上山。