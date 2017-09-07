〈南部〉環團促賴院長 龍崎掩埋廠重選址

2017-09-07

〔記者黃文瑜／龍崎報導〕台南市長賴清德北上任閣揆，中華醫事科大副教授黃煥彰表示，賴清德從當立委時就很關心環保議題，二人近二十年來的合作，直到任市長時，仍不蓋章核發水土保持施工許可證給龍崎掩埋場，如今賴清德出任行政院長，黃煥彰期許賴清德能繼續關注環保議題，以行政院長的身分促使龍崎掩埋場重新選址。

黃煥彰表示，九十年賴清德以立委身分邀請當時的環保署長郝龍斌支持拆除二仁溪的非法工廠，同年六月包含台南縣、市與高雄非法工廠拆除共約五十家，後來有廠商移到合法工業區，還回頭感謝環團與政府堅持，讓他們在合法區堿有更好的營收。

「賴清德站在污染地等了一個多小時。」黃煥彰說，九十四年安順工業區有不肖業者偷排廢水，當時賴清德正好也在場，看到綠色的水排出當場非常生氣，打電話給南區督察大隊，並且在原地等到督察大隊前來稽查，讓他很感動。

「他當市長環團當然轉換角色變成監督啦！」黃煥彰說，現在最棘手的龍崎設置掩埋場一事，在賴清德當市長任內擋了六年，不核發水土保持施工許可證給龍崎掩埋場，不過經濟部今年卻持續展延歐欣公司掩埋場設置許可。

龍崎有斷層經過，並且有特殊的地貌，不適合存放有毒事業廢棄物，「不是不要建掩埋場，而是可以另外選址。」黃煥彰表示，之前曾在臉書上批評林全任內竟讓歐欣展延，希望一起為環保議題打拚近二十年的賴清德上任行政院長後，能持續關注環保議題，促使掩埋場另外選址，並且將龍崎設為國家公園。