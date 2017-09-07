〈南部〉新化農會選舉涉賄案 31人被訴

2017-09-07

〔記者王俊忠、黃文瑜／台南報導〕今年初南市新化區農會選舉傳賄選弊案，台南地檢署查出欲選新化農會理事長的李偉智與總幹事、理監事候選人多人涉招待會員代表當選人免費國內旅遊；李也招待理事當選人免費國內、外旅遊。欲選會員代表的方明順、楊輝雄兩人涉現金買票，李偉智、方明順與楊輝雄等三十一名被告均被依農會法起訴。

選上新化區農會理事長的李偉智對於檢察官起訴表示不公平，因為所有的旅遊他都沒有參與，不知檢察官直接或間接證據是什麼，他推論也許是因他是代表所以才對他起訴，希望法院一審能還他清白。

檢方調查，李偉智結合有意競選總幹事的陳榮賢、欲選常務監事的鄭福榮、欲選理事的姚智坤、吳仁傑及陳榮賢的妻舅周明德（李偉智樁腳）等人，於今年二月十九日至三月一日期間招待多位會員代表當選人搭車在國內免費旅遊，旅遊經費六十萬元由周明德買單，三月一日上午，這批會員代表當選人被遊覽車載回新化區農會選舉理監事。

李偉智為求當選農會理事長，再與周明德、姚智坤謀議招待理事當選人外出旅遊固樁，三月一日理事選舉結束，李陣營邀理事當選人黃松文、王進山、吳仁傑先到高雄住宿旅遊，接著安排於三月三日至七日前往中國珠海市旅遊，旅遊費用二十二萬元分別由周明德、姚智坤買單，三月九日，李陣營再載姚智坤、黃松文、王進山、吳仁傑回新化區農會選舉理事長。

欲選新化區農會會員代表的方明順、楊輝雄，各自涉以一票二千元或者一千五百元現金，向多位農會會員買票，有會員拒絕被收買、把賄款退回。