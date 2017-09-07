〈南部〉市圖98歲生日開趴 照片展打頭陣

2017-09-07

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市立圖書館成立於西元一九一九年，十三日將度過九十八歲生日，為全台歷史第二久的公共圖書館，僅次於國家圖書館，市圖即日起舉辦一系列活動，展出三個時期不同樣貌的市立圖書館，結合公益市集及真人圖書等，邀請民眾一起來開趴，為市立圖書館慶生。

市圖前身為財團法人台南公館附屬圖書館，第一代位址在今天的民族路、公園路口大遠百，一九二四年納入公部門，改稱「台南市立台南圖書館」，一九四五年改稱「台南市立圖書館」，一九七五年遷至公園北路上的現址，二○一四年空間改善，二○一五年重新開放啟用，成為空間更符合人性化、科技化及公共化的現代化圖書館，去年全市平均借閱數達每人四．一五冊，也是全國第二。

展出三個不同時期市圖照片

慶祝九十八歲生日，館方舉辦一系列「一起PARTY吧！」系列活動，由照片展率先登場，利用館內一、二樓樓梯間的閱讀角，展出三個不同時期的市圖照片，讓民眾可以比較看看不同年代圖書館外觀及內部空間，見證市圖的蛻變，展期至月底。

操作自助借書機 可獲限定書袋

九日至十五日，自助借書區有好書袋著走活動，只要操作自助借書機完成借閱，就可獲贈限定款的館慶帆布提書袋。九日下午還有台語讀劇演出及露天野餐趴，野餐趴將邀請金曲歌王謝銘祐、鄭宗興與岸野有加利伉儷的沖繩三味線、理酥白樂團演出，還有魔術氣球表演互動等，並邀請家扶中心等公益團體擺攤，歡迎民眾自備餐點、野餐用具參與。

快閃音樂會 演出朗朗上口歌曲

十日上午館內將舉辦一場快閃音樂會，以快閃方式演出讓人朗朗上口的歌曲。十三日上午有生日慶生趴、十六日上午真人圖書、廿三日下午還有一場台語說故事大賽。

其中，真人圖書館部分將邀請旅遊、創業、環保、建築、生涯規劃等五位不同領域的達人，與讀者面對面，分享生活經驗與故事，每本真人圖書限十人借閱，十五日以前受理報名。台語說故事大賽報名則至廿二日止，最高獎金兩千元圖書禮券。