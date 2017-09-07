〈南部〉南迴鐵路電氣化 夜間施工公路替運

2017-09-07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鐵路改建工程局南迴鐵路電氣化工程昨起展開夜間施工，台鐵將為期減班二年，高雄區監理所啟動三條公路客運替代台鐵運輸路線，平日及週末四小時規劃八十班車，並同步推出客運票價優惠，僅台鐵區間車票價八折。

三條客運路線載客 票價優惠

鐵工局推動台鐵環島電氣化路網，目前全國環島鐵路僅剩潮州至台東路段尚未電氣化，尤以南迴鐵路電氣化工程最重要，不但地處偏遠，施工條件不佳，且施工風險高，目前僅能利用夜間無列車通行時段施工，但施工效率不佳。

鐵工局為加速進度，邀集屏縣府、台東縣府、台鐵局研議後，決定昨起台鐵列車夜間減班，將持續至一○八年六月底止，為期長達二年時間，除了寒暑假及連續假期外，每週一至週四及週六下午五時至晚上九時，台鐵將停駛潮州至台東間雙向列車班次，以增加施工時間。

鐵工局為服務民眾搭車需求，協調高雄區監理所於台鐵減班期間，規劃三條公路客運，分別是高雄往返台東、潮州往返台東、潮州往返枋寮，替代台鐵運輸路線，平日下午五時至晚上九時，總計四小時規劃八十班車，客運票價也採優惠票價，只有台鐵區間車票價八折。

週五、日及連假輸運 火車照開

高雄區監理所所長冬啟程表示，這次公路客運替運期程配合鐵工局工程，但不包括寒暑假一至二月、七至八月，另週五、日及連續假期也排除在外，民眾可利用「客運替運資訊」網頁查詢替運路線、時刻表、停靠站位及公告資訊，歡迎民眾多搭乘公共運輸。