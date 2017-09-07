〈南部〉彩繪大樓 苓雅打造首座大型藝術壁畫社區

2017-09-07

建軍路為主 5層樓以上建物

〔記者陳文嬋／高雄報導〕二○一七年苓雅國際藝術節將於十一月七日登場，近來藝術家鎖定建軍路為主軸的五層樓以上大樓，出動大型吊車高空創作，街頭彩繪壁畫，總共將完成廿一棟藝術壁畫，打造全國首座大型藝術壁畫社區，與衛武營國家藝術中心相互輝映，帶動高雄躍升為國際藝術城市。

市府民政局為活化苓雅區老舊社區，看準紐約等國際進步城市，均有藝術家創作大型藝術壁畫，反觀國內大型藝術壁畫尚未形成風潮，大多是彩繪社區矮牆，鎖定衛武里社區五層樓以上建物，邀請多名國內、外藝術家，高空創作大型藝術壁畫，打造全國首座大型藝術壁畫社區。

今年目標11棟 挑戰14層高大樓

苓雅區長陳進德表示，民政局去年完成九里十棟大樓彩繪，今年將邀請十三名藝術家，以建軍路為主軸，完成十一棟建物，形成廿一棟大型藝術壁畫，今年壓軸將挑戰十四層樓高建物，彩繪全國最大的藝術壁畫，可望成為高市新地標，並以苓雅諧音「羚羊」發揮創意，打造四隻高二．五公尺的大型羚羊裝置藝術，放置在苓雅區的重要路口。

藝術家題字「飲水思源」勸世

值得一提的是，藝術家楊惟竹擅長書法，建物題字「飲水思源」勸世，目前以噴漆改造交通局多格建物，將創作成苓雅大書櫃；另中正里經常出沒夜鷺，藝術家聽取里民建議，彩繪夜鷺搭配蘭花，林德里則創作女性上班族漫步城市，美化社區風景受歡迎。

陳進德指出，今年苓雅國際藝術節將於十一月七日至十一日舉行，在行禮、行仁街舉辦全國街舞大賽，為期五天活動推出街舞對抗賽，現場也將舉辦飲料市集，由高市卅八區帶來在地美食，讓民眾欣賞壁畫藝術、街舞，還能品嘗特色美食。