〈南部〉科技辦案 屏設數位證物實驗室

2017-09-07

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警局數位證物實驗室及新世代反毒辦公室昨天成立，縣長潘孟安在主持揭牌典禮時表示，未來將以科技化的方式來查毒、反詐騙，打擊犯罪做好治安工作，保障民眾權益。

潘孟安表示，毒品危害、網路詐騙等犯罪情形日益嚴重，由於這些犯罪手法都已經進入網路科技時代，嫌犯往往透過手機就能進行犯罪，要打擊犯罪就必須讓警方辦案科技化，才能達到效果獲得好成績。

屏東縣妙光禪寺、慈鳳宮、車城福安宮等團體為協助屏東警方提升科技犯罪的偵辦能力，捐助上百萬元添購高科技偵防設備，透過大數據的分析，可讓犯罪者現形，提高犯罪偵防效率。

科技犯罪偵查隊長張程湧表示，警方只要透過手機就能查出嫌犯平時和誰連絡、在哪裡出沒，就算嫌犯刪除通話紀錄，透過科技還原，還是可以找到蛛絲馬跡，甚至查出刪除的內容，讓犯罪紀錄無所遁形。

至於緝毒方面，也能從不斷增加的資料中，經過電腦運算查出歹徒可能出沒的地點，甚至逆源追查到上游，對追查詐騙、販毒集團很有幫助，而且透過電腦連線，也能和警政署的中央平台連接，分析資源和查對資料相當方便。

張程湧指出，這些科技設備和軟體都經過法院認證，查詢程序有一定的規則，從資訊中可以分析出很多的線索，對調查刑案有很大幫助。