〈南部〉代天府白米助貧 萬餘戶受惠

2017-09-07

今年擴大幫助中低收入戶

〔記者羅欣貞／九如報導〕屏東縣九如鄉後庄代天府與台灣五府千歲慈善展望會合辦的白米賑苦濟貧，已經持續二十年，今年賑助對象從低收入戶改為中低收入戶，全縣共萬餘戶受惠，有受助十年的低收入戶也捐款支持，令廟方感動。

九如鄉後庄代天府每年於農曆七月十四日舉辦中元普度祭典後，將各界所贊的祭祀白米及物資委由各鄉鎮公所，發放給低收入戶，二十年來累計愛心白米超過九十四萬公斤。

「無限溫馨行動－送愛心到屏東；白米賑苦濟貧－從九如鄉出發」活動，今年募米截至中元普度日止，共募集約三百一十七萬元，採購一萬七千餘包白米，每包五公斤，總重超過八十五公噸，昨天從代天府廣場啟運，由各公所派車運送。

台灣五府千歲慈善展望會理事長龔泰文表示，以往發放對象為低收入戶，鑑於低收入戶社會救助及愛心資源過度集中，今年改為發給中低收入戶，共計一萬三千一百一十戶，以及高屏十八個慈善團體或教養育機構，希望藉由這項活動將各界的愛心與溫暖，散播到需要的角落。

單親媽受助10年 堅持回饋

龔泰文表示，受理捐款期間，有位來自東港、要扶養五個孩子的單親媽媽，雖是低收入戶，還掏出身上的一千二百元要捐，慈善會原來不收，但這位媽媽說，已接受約十年的愛心白米，一定要做些什麼，最後只好接受她六百元捐款，這位媽媽的精神令人感動。