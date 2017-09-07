〈南部〉戲劇音樂交流 雙東藝術季有看頭

2017-09-07

〔記者黃明堂／台東報導〕屏東縣政府與台東縣政府共同規劃「二○一七台灣南迴．雙東藝術季」，屏東帶著「大路關石獅傳奇」到台東演出，「台東回響樂團」則到屏東表演，激盪雙東彼此的藝術能量。

雙東團隊昨天在台東藝文中心進行片段表演，屏東來的石獅逗得台東的幼兒園小朋友哈哈大笑，回響樂團則展現了在地的音樂能量。

屏東縣文化處表示，「屏東走出去，外地客走進來」，是縣府文化政策的重要方向，屏東台東兩地都擁有獨特的山海景致與多族群文化，彼此觀摩學習，對於表演團隊與觀賞民眾都是頗具收獲的體驗，期待雙方未來繼續在文學、美術、社區營造、博物館舍等各領域有更多的互動。

月底大路關石獅到台東

屏東高樹鄉廣福村的「大路關石獅公信仰」是無形文化資產，九月卅日將在台東連演兩場「大路關石獅傳奇」，是屏東文化處年度自製節目，演出團隊有屏東縣故事學會、花痞子劇團、不倒翁故事劇團與貓頭鷹兒童實驗劇團等，利用竹製小畚箕及竹篩子所製作的獅老大、獅老二與獅老三造型相當具有特色。

10月回響樂團前進屏東

十月一日「台東回響樂團」將在屏東藝術館展演「回響傳樂在屏東」。「回響」是台東縣傑出演藝團隊之一，成立以來致力於推廣音樂教育，以古典、流行、爵士、新創等多元型式音樂展演，並期待將音樂融入日常生活，豐富人文藝術環境。

雙東藝術季其他活動還包括九月卅日下午在台東演藝廳戶外廣場的行動博物館藝術市集，在台東演藝廳有工作坊活動，來自屏東的劇團將與台東的民眾交流。

「大路關石獅傳奇」及「回響傳樂在屏東」兩場均在兩廳院售票系統售票，票價兩百元，十八日前享早鳥七折優惠，學生證或兩人同行享八折優惠。