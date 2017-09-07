〈南部〉不捨鳥松濕地消失 8歲童訴心聲

2017-09-07

營建署說明會 保育團體促保留

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「鳥松濕地的動植物都是我的好朋友，我不希望它們消失！」八歲女童牛芷妍昨天在「鳥松暫定重要濕地再評定作業說明會」上說出心願，高雄地區保育及在地團體更是一片保留濕地聲浪，水公司則表示，會尊重大多數人的意見。

該場說明會在鳥松區公所舉行，由內政部營建署城鄉發展分署副分署長黃明塏主持，十餘個保育組織、鳥松在地團體及市議員林芳如、邱俊憲、吳益政前來請命，保育人士手持「支持鳥松濕地成為地方級重要濕地」、「救救鳥松ㄕ地」等標語表達心聲。

高雄鳥會專職楊玉祥表示，濕地不僅保留早期環境，也提供生態教育解說，二十二年來鳥會用心良苦；美濃愛鄉協進會理事長劉孝伸說，看到濕地鳥類、蜻蜓飛翔，聽到蟬叫聲，讓人心情沉澱，無論如何都要保留下來。

副分署長允轉達 與小妹妹打勾勾

針對水公司拋出「以地易地」，高雄鳥會前會長歐瑞耀認為這對公家機關來說很簡單，高雄美術館、科工館都是依此模式；林芳如說，水公司迄今都未提出整體計畫書，必須好好監督；邱俊憲表示，水公司不該為鳥松濕地扣上供水安全大帽子，且就要興建捷運了，再蓋停車場根本相衝突。

黃明塏讓每個團體都有闡述機會，並對牛芷妍簡短發言感動，表示會在審查會議上代為轉達，牛小妹妹開心地跑到台前和他打勾勾，相當溫馨。

地主水公司表示會盡社會責任

高市府工務局處長鄭元宗重申市府支持保留濕地立場，但事涉地主權益也要兼顧。水公司第七區管理處秘書吳清泉說，水公司是國營企業，會善盡企業對社會的責任，未來會照審查程序進行。

  • 牛芷妍主動要求發言，不希望「朋友們消失」。（記者洪臣宏攝）

    牛芷妍主動要求發言，不希望「朋友們消失」。（記者洪臣宏攝）

  • 8歲女童牛芷妍到台前與內政部營建署城鄉發展分署副分署長黃明塏打勾勾，盼留下鳥松濕地。（記者洪臣宏攝）

    8歲女童牛芷妍到台前與內政部營建署城鄉發展分署副分署長黃明塏打勾勾，盼留下鳥松濕地。（記者洪臣宏攝）