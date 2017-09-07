〈南部〉華邦電進駐路科 增千個就業機會

2017-09-07

總投資3350億 設12吋晶圓廠

〔記者葛祐豪、蘇福男／高雄報導〕半導體DRAM大廠華邦電子，申請於南部科學工業園區高雄園區（即路竹科學園區，簡稱路科）設立新廠，總投資達三三五○億元，已獲科技部科學工業園區審議委員會通過。對此，高市府表達歡迎，認為有助於高雄市的半導體產業聚落逐漸成形。

科技部表示，華邦電於中科的十二吋晶圓廠將滿載，因應全球記憶體市場成長趨勢，因此向位於路竹的南科高雄園區申請，投資設立新的十二吋晶圓廠。

華邦電需求的土地約二十五公頃，新廠將用於生產利基型動態隨機存取記憶體（DRAM）、快閃記憶體（Flash Memory），預計可創造千名就業機會。

高雄市經濟發展局長曾文生指出，一、兩個月前即與南科管理局，針對此投資案討論，後續將與南科管理局密切合作，提供華邦電必要的協助。

曾文生指出，高雄電子產業以往以面板、半導體封裝（如日月光）為主，如今華邦電確定落腳南科高雄園區，另一國際大廠默克化學，位於南科高雄園區的「默克亞洲區ＩＣ材料應用研發中心」，也將於本週五落成，都有助半導體上中下游產業聚落逐漸成形。

市府：有助形成半導體產業聚落

至於眾所矚目的台積電三奈米廠，究竟落腳何處？高雄市目前仍極力爭取台積電到南科高雄園區設廠，結果明年才會揭曉。

針對華邦電子公司將投資三千三百五十億元，於南科高雄園區設立新廠，南科管理局昨表示樂觀其成，所需二十五公頃廠房用地和水電供應都不成問題。

南科管理局副局長蘇振綱表示，華邦電看中高雄園區的新廠房用地，就位在群創科技公司旁，面積約二十五公頃，園區水電供應都不成問題，只要華邦電將設廠相關資料送達，該局將立即展開行政相關作業，目前南科高雄園區投資廠商計有七十九家。