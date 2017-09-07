〈台北都會〉新法上路 北市文資會勘暴增

2017-09-07

今年專家出席費 8月底就用光

〔記者張凱翔／台北報導〕去年七月新版「文資法」上路後，古蹟提報人資格從「所有權人」改向全民放寬，歷史建物認定新增「紀念性建築」，且公家建築年資超過五十年、或任何文化資產周邊街廓要都更，也都要自動進行文資審查，北市文化局直言，新法上路以來，文資會勘暴增兩倍以上，專家出席費預算八月就用罄，且職員離職率高達五十％，沒錢又沒人，盼中央能提出相應配套。

另一方面，台北市登記文化資產超過四百處，新版「文資法」上路後，以往被認為無文資潛力、或被判定非文資的建物，可以新增項目「敗部復活」重新提報，文化局擔憂，若都更中建物被新增文資身分，文化局被提告的話，恐面臨天價民事賠償。

據文化局統計，今年文資會勘到八月底共兩百五十場，新法上路前，一○四年全年也只有兩百多場。

文化局表示，文化資產會勘須付文資委員出席費，每位每場次兩千元，每年編列一五○萬元，今年到八月底就全數用罄，九月會勘費還向二二八紀念館借了十萬元才能應付。

台灣大學對新版「文資法」也感到頭痛。台大總務處說，台北登記四百件文化資產，台大佔約一成，新版「文資法」認定為具有文資潛力的建物，校方評估恐再增上百件。

有古蹟價值建物 台大無力修繕

台大指出，日前台大又有三棟原歷史建物被文資委員認定有古蹟價值，但三戶修繕共得花三億元，就算真的找到錢修房子，校方也無力進行後續管理維護，但地價稅過高企業沒興趣投資，呼籲中央要給地方政府、所有權人更多救濟管道。

對此，文史學者蕭文杰認為，新版「文資法」是對地方文化機關怠惰的防堵，只是強迫文化局「盡到責任」而已。