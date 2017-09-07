〈台北都會〉北市管理共享運具 擬限服務區借還

2017-09-07

交通局公布自治條例草案

〔記者黃建豪／台北報導〕共享單車oBike登台以來違規停放問題嚴重，台北市交通局昨公布「台北市共享運具經營業管理自治條例草案」， 待蒐集各界意見，經市政會議及市議會審查通過，最快明年，oBike在北市不再能隨借隨停，將比照YouBike，只能停在北市府規劃的專用服務區借還車，若違停，每輛可罰三百至六百元。

oBike靠著隨借隨還的便利性，今年四月登台後，在YouBike獨大的台灣共享自行車市場，硬是闖下另一片天，在雙北地區投入自行車數量近一萬五千輛，但隨之而來的違停亂象，讓北市七月起嚴格取締。

業者需付權利金 單車每輛千元

北市府昨公布「台北市共享運具經營業管理自治條例草案」，未來共享小客車、機車、自行車，在台北市將限制在共享運具服務區內借還，且得繳交權利金、保證金，並得申請營業許可、限制投車數量，若未依限期繳交權利金、保證金、申報文件造假、營運計畫不符或嚴重違規，北市都能撤銷或廢止業者的營運許可。

違停拖吊 單車每輛最高罰6百

交通局運輸管理科長王湮筑坦言，參考國外經驗發現，共享車輛若沒有服務區規範會很亂，因此將訂共享自行車專用服務區，服務區因使用公有地，所以向業者收取權利金，初估共享自行車每輛一年在一千元以下，服務區將劃設標線、標誌，一般車輛亂停會被拖吊，但若共享自行車停在非服務區，將處三百到六百元罰鍰。

王湮筑指出，會規範共享自行車得設GPS定位，不是在服務區就無法還車；交通局長張哲揚補充，現階段會先找自行車服務不足的區域或有空間的地方設服務區，若有競合，再按車輛數調整服務區規劃。

台灣oBike總經理王妍婷表示，共享車輛不只自行車，還包括小客車及機車，草案細項無法適用各樣態，規定GPS等技術層面願意配合，但還有許多待溝通，如只能在專屬服務區借還車，有一定難度。