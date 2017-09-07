〈台北都會〉烏來露天溫泉拆管線 怕傷護岸採人力切割

2017-09-07

〔記者何玉華／新北報導〕烏來露天溫泉區長年搭棚占用烏來南勢溪西側，新北市高灘地工程管理處（簡稱高灘處）七月拆除溫泉設施後，七月十三日張貼公告，限期業者自行拆除溫泉管線，期限屆滿，高灘處即依法強制拆除露天溫泉區內的老舊及廢棄溫泉管線設施，恢復溪流原貌及景觀後，進一步整體規劃。

高灘處巡防管理隊隊長王文立說，管線錯綜複雜，除了外層隔熱保溫的塑膠管，內包都是金屬管，且與護岸共構，若以怪手挖掘，恐危及護岸，必須先由人力切割；同時擔心有民生用水管線，因此設有三處臨時接管處，但目前為止並未發現有人接管。

烏來南勢溪畔的野溪露天溫泉，由來已久。由於免費，不管平日、假日，都吸引不少泡湯客，但近來有團體私自搭起棚架，隔出使用空間，甚至有烤箱、置物箱等，亂象叢生，甚至曾發生泡湯致死意外；高灘處今年四月封閉野溪溫泉並公告拆除，強調河川區域內違法施設建造物、挖掘溫泉池等行為，已違反水利法，除可依法處分科罰外，也涉及竊占等刑事責任。

高灘處七月進行第一階段野溪溫泉設施拆除作業，由於地方已有共識，並未引起太大反彈，後續處理老舊及廢棄溫泉管線凌亂的問題，多次與業者協商後，限期八月十日後執行，期限屆滿，在八月廿六日進場施作，預計在九月下旬完工；未來將由市府與公所共同朝河濱公園方向規劃。

此外，烏來區公所目前正在進行整體觀光產業發展設計規劃，在完成管線整頓後，將朝河濱公園與老街整體搭配，有助地方觀光產業推動。