〈台北都會〉2018拚連任 柯擬不設競選總部

2017-09-07

〔記者郭安家、沈佩瑤、陳曉宜／台北報導〕針對二○一八選舉，台北市長柯文哲表示考慮不設競選總部，他認為政績是最好宣傳，行政是最好競選活動；談到與民進黨合作，柯說，這一局主動權在民進黨，他唯一能做的是讓自己keep（維持）於高民調支持度。

談合作 民進黨握有主動權

柯文哲表示，民進黨有決定是否與他合作的主動權，民進黨一定會把談合作的時間拉到最後一秒；他坦言，民調起起伏伏，他現在民調高，但一年前民調只有卅％，民進黨秘書長洪耀福現在一定說「再看看」，明年五、六月再檢視他的民調，若民調不佳，民進黨就自己派人。

柯指出，他唯一能做的就是讓自己keep在高民調支持度，駐日代表謝長廷曾對他說：「你民調高，我們拿你沒辦法，你民調低，不能怪我們。」實在貼切真實。

至於二○一八民進黨若與小黨有聯盟協議，是否會遵守？柯文哲回應，大綠、小綠問題，台北只是冰山一角，他不太可能單獨決定選舉，柯文哲還拋出「大石頭理論」，指要鋪地基，大石頭先放，再放中石頭、小石頭，最後才把砂填進去，然後壓緊；所以台北市戰局由相關政黨全盤戰略決定後，他再依照全盤戰略去作調整。

將網路募款 展現清廉執政

柯文哲還自爆在二○一四年十一月廿九日當選那晚，就丟棄金主名冊等選舉資料，他說，成功為失敗之母，人常常一次成功後，就緊抓著過去成功的模式不放棄，柯文哲坦言二○一八還是會進行網路募款，確保是清廉執政，並自誇「我發現我才是『清廉、勤政、愛鄉土』的實踐者。」