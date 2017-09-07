〈台北都會〉新北三區9月起禁採麒麟菜 違者最高罰15萬

2017-09-07

隔年3月16日解禁 全年6個半月保育期

〔記者賴筱桐／新北報導〕東北角海岸生態豐富，每年秋季至隔年初春進入麒麟菜的緩慢生長期，為確保海洋資源永續利用，新北市政府公告九月一日起至隔年三月十五日，禁止在萬里、瑞芳和貢寮等三處保育區採捕麒麟菜，違者依漁業法處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

萬里、瑞芳、貢寮 列入保育禁採區域

農業局長李玟表示，市府經環境生態調查，彙整專家及漁民意見後，公告每年九月一日起至次年三月十五日，禁止在萬里、瑞芳和貢寮等三處保育區採捕麒麟菜，並輔導各漁會成立巡守隊，防範違規行為。

國立台灣海洋大學水產養殖學系助理教授李孟洲指出，東北角海域盛產的鋸齒麒麟菜，色澤紅豔，形似珊瑚，俗稱珊瑚草或珊瑚藻，居民採捕後，喜歡涼拌或熱炒，在食品界被稱為「海燕窩」。

李孟洲說，麒麟菜冬天生長速度緩慢，平均一個月生長一至兩公分，春季至夏季為盛產期，會釋放生殖細胞，形體大、產量多。此外，冬天野生海藻數量相對不足，水生動物食物來源減少，限制採捕的政策，不僅保護麒麟菜，還能增加魚蝦棲息地，維護海洋豐富生態。在日治時期東北角是麒麟菜大宗產地，主要外銷日本，富含膠質、酵素、維他命與礦物質，經提煉可獲得「卡拉膠」，為重要商業藻膠，在食品、醫藥或工業被廣泛運用，可用於製造飲品、化妝品、凝膠、填充劑等。