〈台北都會〉新北市自治條例改制後變「辦法」 副議長批市府濫權

2017-09-07

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會委託學者研究，在檢視新北市府二七九項自治規則中，有卅個缺乏授權依據，有違反地方制度法之嫌，在龐大的行政規則中，至少有廿二個應該訂定自治條例；新北市議會副議長陳文治認為市府便宜行事，台北縣時期的自治條例，改制後未配合修法，甚至退縮改成行政命令性質的「辦法」，行政機關有擴權、濫權之嫌；市議會法規會召集人陳世榮希望市府內部建立自我審查機制。

「辦法」取代自治條例的有「新北市電子遊戲場業設置辦法」、「新北市淡水河水域船舶航行管理辦法」，市府雖送自治條例草案到議會，但至今尚未審議通過；許宏仁表示，自治條例未通過前，需要先以相關辦法規範。

法制局：沒違反法令 才以自治規則銜接

市政府法制局副局長許宏仁表示，市府法規會會檢視各單位送的法令位階、授權法源，也請各單位先檢視；部分自治條例，檢視未涉罰鍰、未侵害民眾權益，實務上沒有違反法令，才以自治規則銜接。

議會委託中央大學進行研究 提報告

有鑑於市議員受理民眾陳情時，發現不少法規涉及人民權益，卻僅以辦法規範，市議會因此委託中央大學教授張桐銳進行「強化地方議會民主法制監督機制的研究」，昨天提出期末報告。

擔任評審的考試委員黃錦堂聽取報告後建議，定期以主題檢視法令是否符合保護中小企業、性別等主題，台北大學助理教授黃銘輝則呼應，由市府建立檢視機制。

陳文治：行政機關不自省 如何制衡？

陳文治說，台北縣時期的自治條例，改制後未配合修法，甚至退縮改成行政命令性質的「辦法」，改制讓市府經費增加，但法治觀念卻退步，行政權獨大，有擴權、濫權之嫌；若「辦法」違反比例、不當連結、性別平等原則，行政機關不自省，如何制衡？「一定要有移送監察等機制」。

議員洪佳君建議 成立檢視機制強化

市議員洪佳君認為，可就市府成立檢視機制或議會仿立法院的模式設法制局、預算中心研議，來強化民主法制監督。

議會建議市府改善 提升法律位階

市議會法制室主任王俊人說，評審、議員所提的意見再做補充後的研究報告，將送交大會討論，通過後，將請市府依建議改善、提升相關法律位階。