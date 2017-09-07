〈北部〉失智共同照護中心 花蓮首設

2017-09-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕九二一國際失智症日將至，花蓮縣衛生局昨成立首家失智共同照護中心，委由花蓮慈濟醫院承作，並整合轄內十大醫療院所、十三鄉鎮市衛生所、社區服務據點聯成共同照護網，預計將有四千名失智患者及家屬受益。

花蓮縣衛生局長李宏滿說，人口老化及失智症已是全球熱烈討論的重要議題，台灣六十五歲以上老人失智症盛行率為八％，失智症人口已逐年攀升，目前逾廿六萬人，衛福部更推估廿五年後恐高達六十七萬人，大約每一百人就會有三人罹患失智症。

他說，目前全台共有廿處失智症照護中心，花蓮列居其中，即日起所推廣的失智共同照護計劃，也將同步擴展社區照顧服務資源，讓每位失智者及家庭都能就近找得到資源、使用服務，藉此獲得更適切的妥善照護。

李宏滿說，共同照護網除可提升失智者照護服務的可近性外，也能減輕照顧者及家庭的照顧負擔，未來以「社區」為基礎的失智共同照護中心，將陪伴失智照顧者，發揮照顧失智患者不同階段照顧需求的輔助功能。

花蓮縣長傅崐萁昨早也與花蓮慈濟醫院院長林欣榮等人，拜會證嚴法師，請託合作成立癌症醫療中心並獲得首肯，未來慈濟將投入新台幣五十億元以上的資金，引進日本最先進抗癌醫療技術與儀器，由縣府提供場地，讓慈濟建設抗癌醫療中心，為民眾的健康把關。