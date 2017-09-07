〈北部〉紓解花蓮市車流 新興路年底拓寬

2017-09-07

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市美崙地區通往車站周邊重要道路「花蓮市新興路景觀改善及興闢工程」，從一○四年開始因地方配合經費不足而延宕至今，在地方配合款有著落後，預定在今年底動工，花蓮高工目前正進行地上物拆除作業，市長魏嘉賢昨前往現場關心，拓寬工程預計一○八年可完工。

花蓮市美崙地區通往火車站受限美崙山阻隔，車流通常要繞經市區而增加市中心交通負擔，不少用路人會走花蓮高工與國軍花蓮防衛司令部軍營間的捷徑便道，就近繞到新興路再轉往十六股大道。魏嘉賢說，但由於支線便道僅有九米寬，往往因為塞車或雙方會車的問題，導致有交通安全之虞，因此主線及支線的拓寬，將會帶給地方更加便捷的交通。

市公所指出，這項工程分為主線、支線兩部分，主線道由尚志路口到瑞美路口，長約九百九十六公尺，向西可與十六股大道銜接；支線道則是從花蓮看守所旁連接美崙地區，由主線向東延伸到府前路，再銜接到中興路，長度則為四百八十九公尺，道路寬度均拓寬為二十五米，總工程經費為三億四千六百萬元，八十四％為中央補助，其餘七千萬元則為縣府與地方自籌，若無意外，應可在年底動工。

魏嘉賢說，市公所去年進行用地取得作業，工程用地總計為四十八筆土地，其中私有土地十四筆，公有土地為三十四筆，經協議後，私有土地已發給價金並拆除完成，目前正在拆除的有花蓮高工的圍牆及部分建物，至於花防部代拆代建的部分，市公所已在八月初發文花防部，函請同意代建需求及相關面積，目前建築師已在辦理軍方建物測量及鑽探相關事宜。