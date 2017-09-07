〈北部〉壯圍擬設非營利幼兒園 鄉長：搶生意

宜縣第5個 擴充地方教育資源
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府計畫在壯圍國小設立全縣第五個非營利幼兒園，壯圍鄉長簡文魁質疑，跟入不敷出的鄉立幼兒園搶學生；縣府教育處回應，申請非營利幼兒園，可獲中央經費補助，擴充地方教育資源。
宜蘭縣各國小附設幼兒園、鄉立幼兒園、私立幼兒園、非營利幼兒園，各有四十五、三十、四十六及三園，其中大湖及大隱國小、縣內首座私幼轉型非營利的華國私立幼兒園，均在本月一日成立，明年八月光復國小設置第四園。
鄉幼招生不足 建議教育處接管
第五個園區則相中壯圍國小，縣府爭取前瞻基礎建設計畫三千萬元經費，預計開四個班招收一○六名學生，消息傳出後，意外引起反彈聲浪，簡文魁認為，壯圍鄉少子化嚴重，在鄉內新設非營利幼兒園，無疑跟鄉立幼兒園「搶生意」，鄉幼如果招生數減少，虧損恐怕更嚴重。
壯圍鄉現有壯圍鄉幼、國小附幼、私立幼兒園，以壯圍鄉幼為例，今年核定招生數四百六十人，實際招收一百九十五人，尚有兩百六十五個缺額，簡文魁說，統計數據顯示，壯圍鄉沒必要再成立非營利幼兒園。
簡文魁說，幼教法上路後，幼兒園新聘的臨時教保員薪資，比原有教保員多出一萬多元，由於少子化衝擊，各地鄉幼普遍入不敷出，壯圍鄉每年虧損一千多萬元，新設非營利幼兒園只是浪費公帑，與其如此，不如由教育處接管鄉幼，或增設國小附幼，騰出鄉幼教室另作他用。
教育處長簡菲莉說，縣府接管鄉幼於法不合，教育為培養下一代，很難賺錢，公家單位應評估預算，設法運用有限資源提升教育品質，鄉幼與時俱進，更能吸引孩子就讀，壯圍鄉公所若有相關需求，教育處會全力幫忙。