〈北部〉第二運動場封閉 跑友討跑步權

2017-09-07

〔記者黃美珠／竹縣報導〕因支援世大運，新竹縣擁有優質的足球賽場，但是所在的第二運動場跑道因此封閉約兩百八十天，引發跑友陳情，呼籲縣府儘速「還我新竹縣第二運動場跑步權」！

縣府教育處副處長李國祿說，當初縣府爭取加碼一百多萬元替人工草皮區加設圍籬以管制，可惜並沒有編列。圍籬工程能否儘快敲定，將影響第二運動場重開的期程。未來是由縣府自尋財源施作或由善心認養的單位投資？還需要再研究。

李國祿說，這座足球場是由體育署和台北市政府各補助一半，總共花了兩億七千萬元打造，是台中以北，除了輔大、新莊體育場外的最佳賽事場地、是難得的公共財。其中選手熱身區到休息區的人工草皮是直接鋪在跑道上，必須移除才能重現原來的跑道提供使用，正在施工移除中。

「226強風吹拂」路跑社團代表謝先生說，一百八十多人固定在第二運動場跑步已至少五年，難得世大運部份賽事到竹北舉行，因此以轉往他處運動的方式相挺。現在世大運結束了，縣府應恢復開放使用第二運動場。

跑友王先生說，花大錢打造的足球場地，現階段確實需要門禁管制加以保護，但閒置不用也可惜，希望縣府儘速擬好對策，分期、分段開放鄉親進入運動，不然封閉期間沿馬路或人行道跑步，安全堪慮。