〈北部〉義民祭9日登場 竹市66隊挑擔踩街

2017-09-07

〔記者洪美秀、黃美珠、廖雪茹／綜合報導〕客家義民祭今年由六家祭典區負責主祭典輪值， 範圍除新竹縣竹北、竹東等地，也包括新竹市的千甲、金山、科園等里，市府九日將以「共下有義思」為主題舉辦挑擔踩街、老照片展覽、講座、古戰場巡禮、食福宴、音樂會等系列活動。

新竹市文化局表示，系列活動傳承客家文化，希望讓更多年輕人及非客家族群認識及體驗客家文化祭典。首次舉辦的「義起來熱鬧—挑擔踩街」，九日上午十點從關新公園出發，有六十六支隊伍、六百多人參加，包括在地客家社團、社區里民及外縣市民眾，從六歲小朋友到八十多歲阿公阿嬤都有，預計中午十二點到開臺金山寺，並舉行科儀及象徵「吃平安」的食福宴。

下午三點半有「義起展藝—才藝擂台」，邀請客家社團及洗衫坑舞集表演；晚間六點半有「義起賞樂—音樂會」，邀請「二本貓」樂團、阿淘哥及黃瑋傑和吉娜罐子演唱客家流行音樂。

在文化局琉璃畫廊展出的「義起尋影—老照片展」，則展出八十幅六家輪值區義民祭典的老照片，有神豬過磅與祭典人潮鼎沸等珍貴影像，展期到十日。

新竹縣義民祭活動也在九日登場，除了創意挑擔、踩街秀，當天早上九點到下午兩點，首度以義民祭典十五大庄輪值主辦的概念，由退休校長吳聲淼設計了十五個以義民和客家為主題的創意闖關活動，有創意彩繪神豬、挑米籮（擔）、體驗竹筒炮、學做草刀、替神羊量羊角等關卡。

新竹縣芎林鄉擁有二百多年歷史的廣福宮，昨天下午則舉辦中元節放水燈遶境活動，藝閣花車及大型電動水燈排五十餘輛，一路行經廣福宮，再前往新中正橋下頭前溪放水燈，吸引大批鄉親圍觀，晚上還有大型綜藝歌舞團表演。