〈北部〉客家文化節開跑 戲劇附中文字幕

2017-09-07

4大主題活動 為期二個月

〔記者陳昀／桃園報導〕為期二個月的桃園客家文化節即起開跑，有「平安大戲巡演」、「老屋音樂會」、「客庄稻草藝術創作大賽」及「客家月光團圓音樂宴」四大主題，另集結各區公所及社團、社區舉辦四十多場藝文活動；三十日晚間六點將於新屋范姜老屋舉行的「客家月光團圓音樂宴」，活動網站今天下午一點起線上訂桌，一桌二千元，每人限訂二桌，限量一百一十桌。

市長鄭文燦昨天與客家事務局長蔣絜安一起轉動象徵「歲穗平安、月樂團圓」的打穀機，宣告活動開跑。鄭文燦表示，今年邀請景勝戲劇團、文和傳奇戲劇團及榮興客家採茶劇團等優質客家戲劇團，明天起至十月二十日，陸續在大溪永昌宮、中壢三教紫雲宮等廟宇演出，且演出時附有中文字幕。

鄭文燦說，今年活動也首次結合客家老屋，將在楊梅江夏堂、八德呂宅著存堂及大溪李騰芳古宅舉辦老屋音樂會，以禾埕（曬穀場）當作舞台，邀請黃連煜、陳永淘、神棍樂團等歌手及「歡喜扮戲團」的客籍詩人、文學家等演出，讓民眾認識客家音樂的多樣性。

蔣絜安指出，十七日在龍潭三坑青錢第舉行的「客庄稻草藝術創作大賽」，要用趣味十足的競賽，展現客家人就地取材、愛物惜物的傳統；而在范姜古屋舉行的「客家月光團圓音樂宴」一向有好口碑，今年邀請在地餐廳設計菜單，有放山雞、客家小炒等經典客家菜餚與創意料理，邀請市民一起賞月光、聽音樂、吃好料。