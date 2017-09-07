〈北部〉客家文化節開跑 戲劇附中文字幕

2017-09-07

4大主題活動 為期二個月

〔記者陳昀／桃園報導〕為期二個月的桃園客家文化節即起開跑，有「平安大戲巡演」、「老屋音樂會」、「客庄稻草藝術創作大賽」及「客家月光團圓音樂宴」四大主題，另集結各區公所及社團、社區舉辦四十多場藝文活動；三十日晚間六點將於新屋范姜老屋舉行的「客家月光團圓音樂宴」，活動網站今天下午一點起線上訂桌，一桌二千元，每人限訂二桌，限量一百一十桌。

市長鄭文燦昨天與客家事務局長蔣絜安一起轉動象徵「歲穗平安、月樂團圓」的打穀機，宣告活動開跑。鄭文燦表示，今年邀請景勝戲劇團、文和傳奇戲劇團及榮興客家採茶劇團等優質客家戲劇團，明天起至十月二十日，陸續在大溪永昌宮、中壢三教紫雲宮等廟宇演出，且演出時附有中文字幕。

鄭文燦說，今年活動也首次結合客家老屋，將在楊梅江夏堂、八德呂宅著存堂及大溪李騰芳古宅舉辦老屋音樂會，以禾埕（曬穀場）當作舞台，邀請黃連煜、陳永淘、神棍樂團等歌手及「歡喜扮戲團」的客籍詩人、文學家等演出，讓民眾認識客家音樂的多樣性。

蔣絜安指出，十七日在龍潭三坑青錢第舉行的「客庄稻草藝術創作大賽」，要用趣味十足的競賽，展現客家人就地取材、愛物惜物的傳統；而在范姜古屋舉行的「客家月光團圓音樂宴」一向有好口碑，今年邀請在地餐廳設計菜單，有放山雞、客家小炒等經典客家菜餚與創意料理，邀請市民一起賞月光、聽音樂、吃好料。

  • 市長鄭文燦（左起）、客委會文化教育處副處長黃綠琬及市府客家事務局局長蔣絜安啟動打穀機，宣告活動起跑。（記者陳昀攝）

    市長鄭文燦（左起）、客委會文化教育處副處長黃綠琬及市府客家事務局局長蔣絜安啟動打穀機，宣告活動起跑。（記者陳昀攝）