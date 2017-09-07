〈北部〉世大運奪牌選手返校 國體大表揚

2017-09-07

〔記者周敏鴻／龜山報導〕國立體育大學（簡稱國體大）五十九名學生參加世界大學運動會（簡稱世大運），為台灣隊贏得十金、九銀、十四銅共卅三面獎牌，成績斐然，學校昨天舉辦「國體大奧運日．歡迎英雄回家」活動，表揚選手們並邀請他們分享甘苦談。

國體大贏得世大運金牌的學生，包括跆拳道品勢李晟綱，舉重洪萬庭，武術套路許凱貴，競技體操李智凱，羽球李哲輝、楊博軒、許雅晴，網球李亞軒、詹詠然、詹皓晴、李冠毅，滑輪溜冰宋青陽。

奪牌的學生們與師長們一一擊掌後，進入「國體大奧運日．歡迎英雄回家」會場接受歡呼，學生們除了在紀念瓶與Ｔ恤上簽名留念，也分享參加國家代表隊的訓練與比賽甘苦。

李智凱：盼帶動更多人學體操

其中李智凱在男子競技體操鞍馬項目完美落地贏得金牌，他說，在台灣比賽，有粉絲們的熱烈支持，加上他參加過奧運，懂得調適自己的心態而更能享受比賽，才能獲得好成績；因為大家的支持而贏得金牌，所以這面金牌是「屬於大家的金牌」，也希望他的好表現能帶動更多人學習體操。

李智凱的教練林育信說，看到李智凱能成熟地面對比賽，他很高興，也希望未來的亞運會等目標，李智凱能調整好「與傷共存」的狀態，贏得更多更好的成績。

女子舉重六十九公斤級的洪萬庭，以抓舉、挺舉總和二二七公斤贏得金牌，她說，國體大奧運日是學校的傳統活動，表揚當年在體育競賽表現亮眼的學生，過去她總是在台下當觀眾，如今自己也成為「英雄回家」的主角，真的很開心，感覺就像是「很認真讀書之後，如願考取一百分的好成績」。