〈北部〉勸進陳金德選縣長 宜蘭市長江聰淵願退選

2017-09-07

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「只要陳金德宣布參選，我就退選支持他！」宜蘭市長江聰淵公開勸進前中油董事長陳金德，代表民進黨參選宜蘭縣長，為撲朔迷離縣長選情投下震撼彈。

陳：先休息 目前未考慮參選

下屆宜蘭縣長選舉，民進黨陣營已有江聰淵、立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝表態參選，體育署長林德福、前中油董座陳金德也被點名，江聰淵昨天大動作力挺陳金德出馬競選，但陳金德人在國外，他接受越洋電話訪問時說，先休息一陣子，目前沒有考慮參選。

江聰淵當過陳金德擔任立委時的助理，後來參選議員、宜蘭市長，步上政壇，江認為陳是自己政治與人生路上的導師，兩人亦師亦友，呼籲鄉親支持陳金德返鄉參選，他強調，「這不是退選聲明，如果不是陳金德，我就參選到底。」

江聰淵說，八一五停電事件發生後，陳金德勇於負責，最終背負委屈下台，離開中油後，支持者要他回鄉選縣長勸進聲不斷，希望還他公道，給他溫暖，基於民進黨整體布局考量，陳金德若挺身而出，可促成黨內團結，江聰淵坦承，曾打電話邀請陳金德出來選，未獲正面回應。

陳歐珀認為，民進黨人才濟濟，又有完備民主機制，任何人有意參選，他都樂見，陳金德能力及歷練豐富，表現受肯定，大家有目共睹，若要回來選縣長，可透過黨內機制協調，他願意坐下來談。

謝燦輝則說，會按照既定計畫，一步一腳爭取支持，不受江聰淵對陳金德喊話影響，他認為，越多人加入戰局，代表大家都對宜蘭抱有期望，相信選民會做最有智慧的選擇。