〈北部〉和平電廠不來電 花縣議員再提北電南送

2017-09-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕八一五全台大停電，花蓮縣議員謝國榮等人質疑和平電廠違背當初建廠承諾，怒批「北電南送」承諾「跳票」，導致花蓮也在停電之列，昨組成縣議會專案小組前往廠區視察，要求電廠將電「南送花蓮」；台電花東供電區營業處表示，將會向上級反映眾議員意見。

補供電缺口 要求履行建廠承諾

花蓮縣議會為了解「北電南送」可行性，昨由縣議員謝國榮擔任召集人，包括議員李秋旺、笛布斯‧顗賚、許淑銀及陳英妹等人組成專案小組，至和平電廠聽取簡報，了解現行供電狀況，並要求電廠履行建廠承諾，補齊目前供電缺口，串聯環台電力網絡。

議員謝國榮說，八一五大停電令花蓮人困惑，「自己有電廠，卻無電可用？」依台電說法，目前花東電力仍須仰賴西電與南電東送，一旦發生電塔倒塌等重大意外，花蓮就有可能成為「電力孤島」。

台電：10多年前計畫建電纜線 未獲共識

台電花東供電區營業處長黃清松說，十多年前計畫興建「和工─鳳林345kV線」，讓和平電廠可以「北電南送」，但在二○○二年時，部分人士「擔心影響太魯閣國家公園及花東縱谷景觀，希望能夠全線下地，及當時花蓮縣不缺電，在全民未凝聚共識前計畫保留，並於同年報請經濟部核轉行政院獲同意緩建。

議員笛布斯‧顗賚說，和工到鳳林線路緩建是十六年前的事，如今時空環境及背景不同，應該能有新科技克服，加上目前蘇花改工程正在施工當中，或許可考慮藉此機會一併架接電纜線。

黃清松說，花蓮地區尖峰負載約四十萬千瓦，目前東部水力電廠裝置容量廿四．四萬千瓦，枯水期發電量僅約三至六萬千瓦，仍需仰賴西電與南電東送，補齊輸電缺口難度高且全責由總公司決定，近期內會將議員們的意見彙整後向上反映。

「和工─鳳林345kV線」興建計畫全長八十二公里，北起秀林鄉和平村、南抵鳳林鎮，行經太魯閣國家公園、原住民保留地、山坡地及農牧用地，其中位於國家公園內的長度約十三公里。