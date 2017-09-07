〈北部〉寶山公車少 民怨：無直達竹科

2017-09-07

〔記者廖雪茹／寶山報導〕新竹科學園區部分範圍位在新竹縣寶山鄉內，數十年來卻沒有直達竹科的交通車。寶山鄉籍縣議員邱振瑋表示，許多社區鄉親抱怨因缺乏大眾運輸，外出須開車或騎車，家長接送孩子疲於奔波且造成塞車困擾。

縣府交通旅遊處副處長戴志君表示，公車路線的開辦可由業者評估有市場需求自行提出或由縣府補貼虧損公告路線徵求業者申請；縣府礙於財政限制，將找竹科管理局討論，評估寶山鄉是否有交通車的需求；至於獅山線觀光巴士，路線由觀光局列管，能否延伸到寶山，將建請評估。

新竹客運總公司業務部表示，寶山鄉市竹三線（寶山路）原有公車行駛，但因嚴重虧損，九十年初已停駛，建請鄉親向縣府陳情，由縣府評估後提出；竹科管理局表示，除高鐵新竹站專車，竹科巡迴巴士目前僅在竹科範圍內行駛，.建議縣府先了解是竹科上班族的通勤需求還是一般需求，再行討論。

邱振瑋說，寶山鄉現有一萬四千多人口，市竹三線道路沿線上有華邦、愛迪生與比佛利山莊社區，數百住戶抱怨沒有公車行經，外出上班、上學須開車或騎車，很不方便。

邱振瑋表示，竹科部分位在寶山鄉，從雙溪開車五分鐘就到竹科，但幾十年來無直達公車往返，竹科上班族多開車出門，徒增塞車困擾。

他指出，寶山鄉幅員遼闊，眾多丘陵山路，現有公車路線，只走雙溪到新竹市明湖路、南大路；另縣府有補助苗栗客運，走新城、寶斗往返苗栗頭份、竹南。

邱振瑋說，他曾在議會提案建請縣府規劃補助寶山鄉公車路線以及獅山線觀光巴士從台三線延伸到寶山、寶二水庫的假日路線，但都被否決。