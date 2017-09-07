〈北部〉反毒害自治條例鬧雙包 議會決議由縣府制定

2017-09-07

〔記者張勳騰／苗栗報導〕為遏阻類似有毒害產業入侵苗栗縣，苗栗縣議員及苗栗縣反對中興工業區設置熔融爐自救會，均提出「苗栗縣工業園區管理維護自治條例草案」，苗栗縣議會昨天審查，引發熱烈討論，自救會動員近百人到議會旁聽關心審查進度。縣議員黎旭欽要求要通過自救會另提的修正版本，大會最後決議議員及自救會所提版本，由苗栗縣政府綜合研擬制定相關自治條例草案，送下次定期大會審議。

苗栗縣長徐耀昌表示，業者可依法提出設立申請，苗栗縣政府一切依法行政，但民意不允許設立時，將尊重民意，他承諾類似泓赫高污染設廠案，他任內絕對不允許進來。

反對中興工業區設置熔融爐自救會昨天也動員近百人到議會旁聽，在大門口高喊「為生存，要反毒」等口號，希望議員們能支持立法。

會提出此草案，主要是泓赫企業公司欲在苗栗設置資源再生處理廠，引發地方強烈抗爭反對，經苗縣府與業者溝通，泓赫已在八月中旬撤案。

反對中興工業區設置熔融爐自救會透過九位縣議員連署將「苗栗縣工業園區管理維護自治條例草案」送審；另有十三位議員連署相同名稱的草案送審，導致「鬧雙包」。

縣府指出，議員版及自救會版所提草案，經請示經濟部工業局，工業局指草案內容有逾越「產業創新條例」之虞，必須再釐清。

自救會因而再提修正版本，希望能抽換併入原案，因未能趕上時程，改向議會提出人民請願案送議會審議。

苗栗縣議會在小組審查時，發現兩版本的條文大同小異。主要不同處是議員版「規定未規範之產業項目，民眾可以書面向主管機關提出申請納入，但受理後，需邀專家及地方人士等進行專案評估及辦公聽會，完成程序後，送縣議會審查。」

自救會版本則是「未列進駐之產業類別，居民有安全疑慮者，需經影響區域範圍內，相對多數居民同意才能進駐。」

此草案昨天引發熱烈討論，縣議員黎旭欽堅持要大會通過自救會所提修正版本；主持會議的副議長陳明朝認為，應依中央母法由苗縣府嚴謹訂定才可行，以免出現窒礙難行，淪為笑柄。

大會最後決議，請苗栗縣府參考縣議員及自救會所提的兩個版本及自救會補提的修正版本，綜合研擬制定「苗栗縣工業園區管理維護自治條例草案」，於下次定期會提出審議。

苗縣府工商發展處指出，將邀集提案縣議員、自救會成員及相關單位人員，就所提條文進行討論，審慎處理。

自救會長、銅鑼鄉代會主席李瑞廷指出，對於由苗縣府制定相關條例草案，自救會可以接受。