〈北部〉全自動借書站啟用 借還都方便

2017-09-07

〔記者周敏鴻／龜山報導〕桃園市立圖書館在龜山區機場捷運A8長庚醫院站試辦「全自動借書站」，昨由市長鄭文燦主持啟用；鄭文燦表示，九月底前，A8長庚醫院站要再增加一座，A7體育大學站、A21環北站也將各設置一座，希望鼓勵乘客們利用等車或搭車的時間多閱讀。

鄭文燦說，日本人搭車時總在看書，讓他留下「日本人是愛讀書的民族」的好印象，希望我們別成為「愛滑手機的民族」，因此決定在捷運車站設置借書站，鼓勵民眾多看書、少滑手機。

市立圖書館與桃園捷運公司合作，選定於機場捷運A8長庚醫院站設置兩座「全自動借書站」、A7體育大學站與A21環北站各設置一座。A8長庚醫院站一樓穿堂的全自動借書站昨天率先啟用，另三座可於九月底前啟用。

全自動借書站無人管理，每座可提供四百本書，市立圖書館因應車站的性質不同，將選擇不同性質的書籍，A8長庚醫院站就投放較多的醫療、養生飲食書籍，A7體育大學站則會有比較多與運動相關的書籍。

鄭文燦說，民眾可憑桃園市民卡、桃園市立圖書館借閱證與綁定桃園市立圖書館借閱證的悠遊卡，透過全自動借書機完成驗卡後、輸入圖書位號，借書機就像販賣機一樣，將書推出後就能取書，每人限借兩本，看完後可以於任一座全自動借書站歸還，非常方便。