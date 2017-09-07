〈北部〉開學一週 平鎮高中新生沒制服穿

2017-09-07

校車駕駛無法辨識新生 過站不停

〔記者李容萍／平鎮報導〕開學已經一週，市立平鎮高中因為新生制服招標不順、趕製不及，造成新生們得穿著原畢業國中的制服上學，且國中制服遺失的學生可穿便服上學；如此亂象引來家長抱怨，指孩子已上高中，卻還穿著國中制服上學，不僅被鄰居投以異樣眼光，甚至造成校車駕駛無法辨識沒穿制服的新生而過站不停，許多人因此上學遲到。

家長斥離譜 教局調查是否有行政疏失

市議員黃敬平接獲家長投訴直呼「離譜」，要求市府教育局追查前校長謝錦雲與相關承辦人員的行政疏失。教育局已派業務科、政風及會計人員進行調查，若有人員疏失，將追究責任；平鎮高中對此無奈地指出，因制服發包作業四度流標而造成延宕，但全數六○三名新生昨天已完成制服套量，運動服可於九月下旬發放，夏季制服可於國慶日連假後發放，冬季制服十一月中旬發放。

黃敬平指出，平鎮高中因學校改標、提高制服的色牢度檢驗，導致四度流標，因此造成開學後新生沒有制服可穿，得穿著原畢業國中的制服或便服上學，他在上、放學時間前往平鎮高中校門口觀察，發現高一新生們仍穿著平南、平興、平鎮、中壢、東興、武漢等國中制服，更還有穿便服的學生，著實令人眼花撩亂，更令人擔憂若有校外人士趁亂混入，恐引發校園安全問題。

學校無奈 指價格太低廠商不願投標

新任的平鎮高中校長胡劍峰表示，該校制服從一○○年至今年，價格均訂為男生三○八五元、女生二九八五元，校方今年於五月八日上網公告招標至七月共流標四次，原因是廠商反映色牢度的檢驗過程繁瑣，且制服價格太低而不願意投標。

他說，在第一、二次招標流標後，校方即邀請家長、學生代表與相關業務承辦人員開會檢討並進行比價，決議將制服價格調漲五％，即男生三二二四元、女生三一一九元，無奈第三、四次的公開招標仍告流標。

胡劍峰說，他八月一日到任後積極訪價並力勸廠商參與投標及協助解決問題，終於在八月廿九日完成決標，但制服製作需要時間，運動服最快可於九月下旬發放。

教育局也表示，目前全市只有平鎮高中有此情形。