〈中部〉氣候影響 潭子文旦減產3成

2017-09-07

〔記者歐素美／台中報導〕中秋節前後是文旦產季，潭子區文旦已開始採收，潭子區農會總幹事林淑茵表示，今年受氣候等影響，文旦產量較往年減少約三成，要吃最好提前預約，並提醒民眾挑選水滴狀、果形端正、柚底較大、比重較重的，才是好吃的文旦。

林淑茵指出，潭子文旦種植面積約廿公頃，主要集中在聚興、新田等山區，海拔約三百五十公尺左右，因日夜溫差大，糖酸比適中，口感豐富，一般在農曆節氣白露時開始採收，現在正值採收期！

農友張俊傑表示，因二、三月柚子開花期時，雨水少、蜜蜂少，加上氣候忽冷忽熱，使得今年文旦產量較往年減少約三成，但產銷班透過農會販售，很多都是老顧客，仍維持每台斤六十元，一箱約十台斤、售價六百元，並未漲價。

張俊傑說，因氣候變遷，病蟲害嚴重，農友種植方式也要跟著改變，從改善土壤著手，少用化學肥料，而使用有機質肥料，果樹產銷班農友在農會輔導下取得產銷履歷，讓消費者吃得安心，其果園中很多文旦樹都是從爺爺時代就種植，具有七十年樹齡，老欉文旦果肉比較細緻。

林淑茵則提醒民眾挑選文旦時，要挑如水滴狀、果形端正、柚底較大且重的，水分較多，口感較佳，如果文旦還硬硬的，可以放在陰涼處約五至七天，讓文旦「辭水」後熟，吃起來風味更佳。