〈中部〉西濱大安段高架工程缺失 居民憂淹水

2017-09-07

〔記者張軒哲／台中報導〕預計明年初通車的西濱大安段高架化正進行施工，大安居民憂心新增路堤將使周邊交通及排水問題雪上加霜，市議員吳敏濟六日邀集相關單位會勘，地方居民提出建議，盼不當設計該變更就要變更，勿通車後，讓大安居民憂淹水與交通不便。

昨天上午眾人齊聚西濱公路溫寮溪橋下會勘，吳敏濟表示，西濱大安段未採高架設計是問題根源，多年來與東西向道路交叉路口及路堤下車行箱涵車禍死傷慘重，令人失望的是目前進行中的高架化工程，卻只做半套，且阻礙北大安排水及交通的路堤仍在。

居民認為，公路總局在此次高架化工程節省費用，遷就既有的溫寮溪橋，在橋樑南北兩側新增兩段路堤，又沒有施作側溝，導致北大安淹水的情況極可能在中大安上演。

龜殼里里長洪正義指出，民國八十幾年一場豪大雨，北大安受南北向的西濱路堤阻隔，曾有三分之一淹水，追查發現排水箱涵內模板未拆除，水泥塊脫落堵塞，施工品質極差，本次工程雖然在路堤下新設二米寬的箱涵，但西側既有排水道僅有一米寬，未來恐怕連西濱西側都會淹水。

至於西濱公路造成溫寮溪周邊交通複雜，不少外地用路人常迷路；市府交通局長王義川表示，在安全的前提下，請西濱工程處考慮在溫寮溪橋上隔出可供機車通行的慢車道，方便溫寮溪南北的交通。

公路總局西濱工程處第三工務段工務員曾緯民表示，會將會勘的結論帶回研議辦理，至於有關路標指示不清楚問題，一定會在通車前完成改善。