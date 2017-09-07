〈中部〉敬老愛心卡乘車款 公車業者爆台中市府欠半年

2017-09-07

業者：3月至今 被迫借貸維持營運

〔記者張菁雅／台中報導〕市府發行敬老愛心卡，每月一千元供老人、身障人士搭乘公車。最近傳出公車業者自三月以後，就未拿到敬老愛心卡的乘車款，須借貸維持公司營運；因敬老愛心卡預算來自公益彩券基金，交通局長王義川強調，均依程序及公益彩券基金入帳時程撥款，並未積欠業者票款；社會局則表示，今年預算為二．三二億元，其中一．六億元必須辦理第三次追加預算，已經作業中。

交通局：均依程序撥款 並未積欠

敬老愛心卡可以搭乘台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣及雲林縣的市區公車、公路客運及起點或迄點在台中市的十八條國道客運路線，獲得老人及身障人士肯定。

但公車業者卻傳出自三月以後，就沒有拿到敬老愛心卡的乘車款，市府積欠票款近半年，業者說，據傳因預算不足，市府要辦理第三次追加預算，就算追加預算過了，拿到票款已經年底了，這段時間只能借錢來維持公司營運。

敬老愛心卡預算由公益彩券基金挹注，社會局編列預算，再透過交通局撥款給業者。王義川表示，撥款有程序，歷年來都是業者每月提供報表請款，市府再依程序及基金入帳時程撥款給業者，而基金入帳時間及金額不一定，希望業者理解此預算程序。他也強調，市府沒有積欠業者票款，連預算都沒有才是積欠，等基金入帳後，一定會撥款。

社會局：1.6億基金送審通過即撥付

社會局則解釋，今年敬老愛心卡預算為二．三二億元，已經撥付七千二百萬元，另一．六億元因公益彩券基金要辦理「超支併決算」，這筆預算必須提第三次追加預算案，錢都已經準備好，就等完成追加預算程序及議會審議通過。