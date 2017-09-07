〈中部〉兩棲爬蟲動物來了 學童鮮體驗

2017-09-07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕貨真價實的「蛇蠍夫妻」！帶著兩棲爬蟲動物家族，巡迴校園與社福機構做公益！

林天唄與瑾兒夫妻 帶寵物進校園

彰美獅子會有一對熱愛兩棲爬蟲動物的夫妻，兩人在爬界的暱稱是林天唄與瑾兒，夫妻倆在家養了四、五十隻兩棲爬蟲動物，瑾兒對蛇情有獨鍾，林天唄則是烏龜、鱷魚、蜥蜴養樣都有，連蠍子、蜘蛛也通通養，橫跨爬蟲與節肢動物，兩人堅持這些都是養來當寵物，不買賣也不繁殖，堅持合法進口來飼養，

林天唄說，他與老婆是因為鄰居結識，結婚後才開始兩人把兩棲爬蟲動物當寵物的生活，夫妻倆都不愛貓狗，覺得狗會汪汪叫，貓咪會掉毛，至於人人都怕的爬蟲、節肢動物類，夫妻倆都覺得「非常可愛跟安靜」，跟這些溫馴動物在一起，完全沒有壓力。「很多人會怕蛇，這是因為不了解！」瑾兒說，每種動物都有不同的特性，蛇也是一樣，就像人會生氣，蛇也會生氣，所以要知道蛇的習性，就可以跟蛇當好朋友。

這對「蛇蠍夫妻」把兩棲爬蟲動物當寵物養的夫妻檔，因為加入獅子會，決定把寵物拿出來巡迴校園與社福機構做公益，昨天來到彰化鹿港文開國小，讓小朋友體驗一下，把蛇放在脖子上，有的小朋友大喊「太好玩了」，有的是則是大叫「不要不要，好可怕」，能夠在校園近距離跟蛇互動，真是太難得的經驗了！