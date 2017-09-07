〈中部〉草屯平林里農園 農委會允設永久引水道

2017-09-07

6月豪雨毀了簡易土溝

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮平林里未納入水利會灌區，下平林自鑿取水道引烏溪水灌溉，惟簡易土溝在六月豪雨中毀損，影響五十公頃農園灌溉，公所經立委蔡培慧協助，昨請來農委會官員會勘，同意施作永久性引水道和丁壩。

草屯鎮下平林非屬水利會灌區，約五十多公頃農園，農民自己花錢施設灌溉溝渠，再引下方的烏溪水進灌溉溝渠，由於經費有限引水道很簡陋，去年才由立委蔡培慧爭取補助一百一十多萬元，在取水口施設堅固的水門和水路設施，惟今年六月的一場豪雨，水門雖無損壞，但引水道則被沖毀。

由於下平林地區種植的都是葡萄、木瓜等經濟價值較高的作物，農民集資用挖土機挖出一條水道取水，但很擔心若颱風帶來大雨，這條水道又要沖毀，才請草屯鎮公所提報灌區外農田水利設施更新改善計畫，昨日立委蔡培慧邀請農委會農田水利處副處長陳衍源等官員到場踏勘。

平林里的農民林炳亮等人指出，只有施設堅固的水道和取水口、丁壩，農民才不會一下雨就「挫底等」，擔心無水可用。而下平林從烏溪取水多年一直很順利，但近來烏溪疏濬採集土石，採集的土石多靠平林里這端，使得溪岸兩端不等高，溪水型到處竄流，才會沖毀水道，因此也請中央或縣府疏濬能注意該問題。

50公頃非灌區可望解渴

草屯鎮長洪國浩也說，此次公所提出灌溉取水道改善工程，計畫改善引水道約六百廿公尺、丁壩工四座、水門及排砂閥改善，經費預估約九百五十萬元。

農委會農田水利處副處長陳衍源會勘後，原則同意該工程計畫，至於使用什麼工法，為兼顧河川穩定性，則將進一步與水利會及公所討論。