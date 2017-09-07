〈中部〉二林天人宮送暖 3600公斤米捐家扶

2017-09-07

多間宮廟捐出普度供品

〔記者廖淑玲／雲林報導〕中元節剛過，各機關寺廟普度供品昨天湧入雲林家扶，二林天人宮再加碼卅萬元助學金，社工忙著整理分裝趕送受助家庭，助學金如同及時雨，幫助高中職與大專生註冊。

中元普度結束，天人宮、北港武德宮、台西進寶宮、聖池會館、虎尾慈龍宮、斗六市公所、元長五塊果菜生產合作社、佛心園講堂、鹿港紫雲聖堂、西螺龍天台、宗利食品廠、麥寮橋頭天盛堂等單位紛紛捐贈一批又一批供品，讓社工忙得不亦樂乎，不少大專生志工也到場幫忙。

天人宮將二百桌供品及白米三千六百公斤、水果、烤雞、煙燻全鵝都捐贈雲林家扶，再加碼捐贈卅萬元現金作為助學金。天人宮住持胡建雄表示，中元普度是來自十方大眾善心捐贈，廟方及所有贊普信徒樂於將愛心分享給需要幫助者。

逢開學再捐贈30萬助學

雲林家扶中心主任廖志文說，感謝二林天人宮長年關照家扶，載來供品一車又一車，尤其獲知中心頒發助學金後，又再捐贈卅萬元，有如甘霖，令人感動。

昨天社工與志工快樂動員，有人搬米或一人獨扛，將一箱又一箱的麵條、餅乾等物資分類打包，每個人雖汗水流個不停，但都臉帶微笑絲毫不見倦容。

雲林家扶社工督導歐厚成指出，各級學校紛紛開學，餅乾、泡麵、生鮮水果、烤雞、煙燻鵝肉等，可以讓受助家庭好好享用，分享來自各機關團體、寺廟的愛。