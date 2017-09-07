〈中部〉建地美化變秘境 南屯打卡熱點

2017-09-07

〔記者張菁雅／台中報導〕南屯區五權西路二段上出現一處新秘境，有大片綠地與植栽、竹編造景、人工湖等，有如走入山林，成為拍照打卡熱點，原來這是建設公司將千坪建案基地綠美化後，免費開放民眾參觀；而距離這裡不遠的永春東七路上則有被網友稱為「台中嘉明湖」景點，也是另一家建設公司的建地，喜愛拍照的民眾可順道一遊。

五權西路上車水馬龍，在近永春東七路口出現一塊綠地，從外面只看到局部的土丘，穿過入口處的竹編隧道，彷彿來到世外桃源，人工湖周圍有高聳樹木，林蔭、藍天倒映在湖面，景致優美，已成民眾拍照打卡熱點，在網路傳播下爆紅，並被稱為「台中新秘境」，吸引更多人前往朝聖。

該建設基地，面積約一千五百坪，在建案動工前，建商打造生態水景，免費對外開放，期間為半年。不過，晚上九時就關燈，加上是開放庭園，無人管理，建商提醒民眾務必小心。

建商將基地綠美化後供民眾休憩，這不是第一案，另一建設公司去年在永春東七路與益昌二街口約三千六百多坪建地，開闢如月牙般的人工湖，旁邊圍繞著大片草地，景色與台東縣海端鄉的嘉明湖相似，因而被網友稱為「台中嘉明湖」。

「台中嘉明湖」曝光後，也同樣成為拍照熱點，現在熱度雖消退，但景致仍在，且距離新秘境不遠，尚未造訪過的民眾可以串連兩處，規劃拍照行程。