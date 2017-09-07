〈中部〉花博徵團體志工 台電、天主教報名

2017-09-07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市明年舉辦花博，粗估需二萬三千位志工，社會局第一階段採團體報名，目前已獲得台電及天主教上智文教基金會等團體的首肯，將招募公司及團體內部員工擔任志工，認為台中難得舉辦大型國際活動，因此願意共襄盛舉。

約需逾二萬名志工

台中市將於二○一八年十一月三日至二○一九年四月廿四日舉辦台中世界花卉博覽會，並且將從明年的九月一日至十月廿八日先試營運，長達八個月營運，需要靠志工來協助。社會局估算需要二萬三千名志工，先以團體進行招募，但有很多民眾想要參與 盛會，因此社會局也會進行第二階段個別志工的招募。

整個花博志工分九個任務組，分別是票務、客服、導覽、環保、交通、引導、衛生、安全及展演等組的志工。

台電台中區營業處處長沈國揚表示，台中市難得舉辦國際型活動，台電台中區營業處身為在地企業，應該全力協助花博盛會，因此將號召員工、眷屬及親朋好友擔任志工，目標值在一千名。

天主教上智文教基金會、上智社教研究院院長黃清富也基於花博是台中市盛事，也要號召約四十名員工參與服務。

而社會局發現九個任務組，衛生組及交通組的志工招募較不易，可能是民眾以為衛生組會有醫療行為，交通組會如同義交。實際上，交通組是協助民眾乘車諮詢、引導等維護，衛生組則是協助醫療中心及救護站的管理、全面禁菸等宣導。