〈中部〉台中市躍升第2大城 逾8成市民有光榮感

2017-09-07

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市人口躍升為全台第二大城，市府上月底辦理的民調顯示，八十三％對此感到光榮。市長林佳龍六日說，懂生活的人，會愛上台中，持續打造台中市的特色與價值；藍綠議員及民眾多認為與有榮焉，希望市府持續努力向前走。

林佳龍：持續營造台中特色價值

市府研考會表示，這份民調八月廿九日至卅一日辦理，九十六％的市民認同台中是宜居城市，近七十三％民眾認為市府施政對台中成為第二大城有貢獻；而人口不斷增加，卅％認為「氣候宜人」是主因，其次則是「交通便利」及「就業（創業）機會多」，各佔十％。

9成6市民認同台中是宜居城市

研考會本次民調委託循證民調公司，以電話訪問方式進行，對象為居住在台中市且年滿十六歲民眾，採分層比例隨機抽樣，共完成一二六○份有效樣本，在九十五％信心水準下，抽樣誤差為正負二．七七％。

林佳龍說，在托育一條龍、治安大幅改善等因素影響下，台中市「宜居城市」印象逐漸深植人心，並陸續獲ＣＮＮ等國內外媒體肯定，尤其是這二年成長率最高，「懂生活的人，會愛上台中！」林佳龍又說，市府將持續營造好的經濟環境，提供更多工作機會，提升生活機能並強化社福與文化軟實力，打造台中的特色與價值。

議員肯定 但城鄉差距仍須改進

民進黨市議員邱素貞、張玉嬿表示，市長大幅改善治安，及提升各項市民福利等治理成果，符合民眾的在地光榮感，而且在諸項利多政策加持下，產生人口磁吸效應，並可望持續向前走。

國民黨議員林碧秀對此雖也肯定，但提醒市府不能自我感覺良好，畢竟城鄉差距仍大，原縣區建設應大力加把勁追趕。

水源地文教基金會董事長葉晉玉說，台中各項建設在林市長精心打造下，以飛躍之姿向上提升，若再得中央各項軟硬體建設支持，才能成為名實相副第二大城；服務業李小姐也說，與有榮焉，但北高桃都已有捷運，希望台中捷運也能趕緊啟用。